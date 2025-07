Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 un video confronta le versioni PS4 Xbox Series S Switch 1 e Switch 2

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 torna sotto i riflettori grazie a un’analisi comparativa pubblicata da ElAnalistaDeBits, con questo video che mette a confronto le versioni del gioco su PS4, Xbox Series S, Switch 1 e Switch 2. Lo scopo non è misurare le performance su console di fascia alta, ma testare il potenziale della nuova Nintendo Switch 2 rispetto alla vecchia generazione e ad hardware mid-range come PS4 e Series S. Il confronto evidenzia un chiaro salto di qualitĂ tra Switch 1 e Switch 2. La prima è frenata da una risoluzione dinamica massima di 900p, che in modalitĂ portatile scende fino a 630p, con prestazioni ballerine intorno ai 30 fps. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, un video confronta le versioni PS4, Xbox Series S, Switch 1 e Switch 2,

