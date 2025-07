Giacche in cashmere da 3mila euro pagate 80 | il sistema di caporalato dietro la produzione di Loro Piana spa

Il marchio di moda di lusso Loro Piana è stato posto in amministrazione giudiziaria dal tribunale di Milano perchĂ© avrebbe affidato la produzione a societĂ che, a loro volta, l'avrebbero subappaltata a laboratori cinesi in contesti lavorativi di “sfruttamento e caporalato” con l'obiettivo di "abbattere i costi". Così, "giacche in cashmere vendute a 3 mila euro" sono state prodotte "al costo di 80 euro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

