Irlanda 800 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni Al via gli scavi

Orrore a Tuam, in Irlanda. Sono 796 i bambini sepolti senza tomba tra il 1925 e il 1961 in una casa religiosa irlandese. In queste ore sono iniziate le esumazioni dei corpi. Un’escavatrice raschierĂ Â la terra dell’ex fossa settica della casa di Santa Maria delle Suore di Bon Secours a Tuam, nell’ovest del Paese. L’operazione mira a recuperare tutti i resti umani, e tentare di identificarli, restituirli alle loro famiglie e poi seppellirli dignitosamente. Queste operazioni, condotte con l’aiuto di esperti provenienti da Colombia, Spagna, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, dovrebbero durare due anni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Irlanda, 800 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni. Al via gli scavi

In questa notizia si parla di: irlanda - sepolti - suore - neonati

L’Irlanda vuole identificare 796 bambini sepolti in una fossa comune - A più di dieci anni dalla scoperta presso un ex centro d’accoglienza cattolico di una fossa comune in cui sono sepolti 796 bambini, alcuni operai hanno avviato i lavori propedeutici alle prime esumazioni previste per luglio.

Quasi 800 neonati sepolti in una fogna nella casa di suore in Irlanda: «Nati fuori dal matrimonio» - Sepolti senza nome, il corpicino di 796 neonati gettato in una fossa settica ormai in disuso e dimenticato.

Irlanda, 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni: al via gli scavi per trovare i resti - Un’escavatrice inizierà oggi a raschiare la terra di un sito a Tuam, in Irlanda, di 5.000 metri quadrati dove si ritiene che l’ordine di suore Bon Secours abbia seppellito 796 neonati morti nella casa per madri e bambini di St Mary tra il 1925 e il 1961.

I bravi cattolici. @@Pontifex_it condanniamo? Quasi 800 neonati sepolti in una fogna nella casa di suore in Irlanda: «Nati fuori dal matrimonio» - Open Vai su X

Dopo decenni di attesa, sono iniziate le operazioni di riesumazione nell’ex casa per madri e bambini gestita dalle suore Bon Secours a Tuam, nella contea di Galway. Si stima che fino a 800 neonati siano stati sepolti in modo non ufficiale tra il 1925 e il 1961. Vai su Facebook

Irlanda, l’orrore di Tuam: 796 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni. Al via gli scavi; Il mistero degli 800 bimbi senza nome in Irlanda: la fossa comune in una casa religiosa. Ora saranno riesumati; Gli 800 bimbi sepolti vicino a un istituto religioso: oggi scatta la maxi esumazione.

Irlanda, 800 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni. Al via gli scavi - Sono 796 i bambini sepolti senza tomba tra il 1925 e il 1961 in una casa religiosa irlandese. Segnala tpi.it

Irlanda, l’orrore di Tuam: 796 neonati sepolti dalle suore in fosse comuni. Al via gli scavi - Un'escavatrice inizierà a raschiare la terra dell'ex fossa settica della casa di Santa Maria delle Suore di Bon Secours. msn.com scrive