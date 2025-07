Calciomercato Milan c’è una richiesta per Sia da un club di Serie B

Daniele Longo (Calciomercato.com) ha annunciato l'interesse di una societĂ della serie cadetta per Diego Sia del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, c’è una richiesta per Sia da un club di Serie B

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - serie - richiesta

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Con 8 Milioni non compri nemmeno un giocatore dalla Serie B o quasi. Ci saranno ora le barzellette anche su #Brown ? Richiesta del #Genk 8 Milioni. #Calciomercato #Milan Vai su X

Archie Brown dice no al #Fenerbahce e sogna il #Milan! Il terzino inglese vuole la Serie A, e i rossoneri spingono con un’offerta ufficiale al Gent. Riuscirà il Diavolo a chiudere? Leggi l'articolo completo! #Calciomercato #SerieA #ArchieBrown Vai su Facebook

Milan-Como in Australia: il Consiglio Federale approva la richiesta della Serie A; Milan, due richieste per Camarda; Milan, fumata nera per Maignan al Chelsea: troppo alta la richiesta di Furlani.

Calciomercato Fiorentina, prima richiesta di Pioli: occhi sul giocatore del Milan - 09:17Calciomercato Fiorentina, Stefano Pioli ha richiesto alla sua dirigenza il calciatore che ha già allenato al Milan Tommaso VotteroNella giornata di ieri la Fiorentina ha annuncia ... msn.com scrive

Serie A, le squadre iniziano i ritiri ma il calciomercato accentua le distanze. Napoli già in fuga? La situazione delle big - L'eliminazione di Juventus e Inter, uscite dagli ottavi di finale del Mondiale per Club a inizio luglio, ha ufficialmente chiuso la stagione sportiva delle squadre italiane e il tutto ... Scrive msn.com