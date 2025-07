Il ministro Giuli accusa il Corriere | Hanno censurato la mia intervista e la pubblica integrale

Un'intervista concordata, modificata su richiesta del giornale, poi cancellata all'ultimo momento. È l'accusa che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rivolge al Corriere della Sera, reo – a suo dire – di aver "censurato" un'intervista a tutto campo perché conteneva una risposta sgradita a un editoriale del professor Ernesto Galli della Loggia. "In un primo momento – ha scritto Giuli in un post su Facebook – dal Corriere mi chiedono una replica a un editoriale velenoso sulla cultura di destra scritto da Galli della Loggia, poi cambiano idea virando su un'intervista a tutto campo, con la prima domanda proprio su Galli della Loggia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ministro Giuli accusa il Corriere: "Hanno censurato la mia intervista" e la pubblica integrale

Lite tra Giuli e il Corriere della Sera. Il ministro della Cultura: «Censurata una mia intervista». La replica: «In realtà ce l’ha negata» - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli  ha accusato il Corriere della Sera di aver censurato un’intervista a tutto campo, che avrebbe dovuto contenere anche la replica a un editoriale di Ernesto Galli della Loggia sulla cultura di destra, pubblicato lo scorso sabato sul quotidiano di via Solferino.

