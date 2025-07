Ventimiglia indagato per omissione di soccorso l’uomo che vide il bimbo scomparso e lo lasciò solo

La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso del piccolo Allan Bernard Ganao, il bimbo di cinque anni scomparso venerdì sera a Ventimiglia e ritrovato domenica mattina dopo due notti di ricerche. L’indagine è a carico dell’uomo che ha dichiarato di aver visto il bambino sul terreno di sua proprietà e di averlo accompagnato fino ad un incrocio vicino lasciandolo poi solo, nonostante a quel punto la notizia della scomparsa fosse nota e le ricerche iniziate. La Procura ha spiegato che si tratta di un atto dovuto: l’iscrizione dell’uomo nel registro degli indagati è infatti necessaria per provare a ricostruire quanto successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ventimiglia, indagato per omissione di soccorso l’uomo che vide il bimbo scomparso e lo lasciò solo

il testimone della scomparsa del bimbo di cinque anni che ha fatto perdere le proprie tracce l'11 luglio scorso, poche ore dopo essere arrivato con i genitori e la sorella in un camping a Ventimiglia

A trovarlo sono stati Dario Mattiauda e Dario Campione, membri della Protezione civile antincendio boschivo

