Morta dopo liposuzione in Italia la scoperta shock sulla segretaria | Lo faceva anche lei! atroce

Nel campo della medicina estetica, dove la domanda cresce e la regolamentazione a volte arranca dietro, emergono storie che mostrano il lato oscuro di un settore in espansione. L’apparente facilità con cui certi individui riescono a presentarsi come professionisti qualificati, approfittando della buona fede dei pazienti, solleva domande inquietanti sul controllo e la vigilanza negli studi privati. Accade che, dietro a una facciata rassicurante di studi ben arredati e titoli esibiti, si nascondano pratiche irregolari e persone prive dei requisiti necessari, con conseguenze anche drammatiche. E in alcuni casi, a pagarne il prezzo più alto è proprio chi si affida a queste strutture con fiducia, magari per un semplice intervento estetico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morta dopo liposuzione in Italia, la scoperta shock sulla segretaria: “Lo faceva anche lei!”, atroce

Sabrina Nardella, mamma morta a 38 anni dopo la liposuzione: si indaga per omicidio colposo - La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo per la morte della 38enne, Sabrina Nardella.

L’autopsia sul corpo di Sabrina Nardella, morta dopo un intervento di liposuzione - Si è svolto ieri l'esame autoptico sul corpo di Sabrina Nardella, la 38enne morta a seguito di un intervento di chirurgia estetica in una clinica in provincia di Caserta.

Morta dopo la liposuzione in una clinica a Caserta. Sotto inchiesta alla struttura: spuntano due vecchi casi - C’era già stati due casi sospetti nella clinica Iatropolis di Caserta dove, dopo aver effettuato una liposuzione, è morta Sabrina Nardella, parrucchiera di 38 anni di Gaeta, madre di due bimbi.

Roma, morta dopo liposuzione: non si esclude l’embolia polmonare; Simonetta Kalfus, la donna che aveva già denunciato lesioni: «Il chirurgo di Simonetta mi ha rovinato la vita.; Roma, donna muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Il medico aveva due precedenti per lesioni: «Operava senza autorizzazione da 13 anni».

Morta dopo liposuzione, ad operarla la segretaria che si fingeva chirurga nello studio di Lizarraga - Olivia Buldrini è indagata per esercizio abusivo della professione nella vicenda che vede la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di una liposuzione ... Come scrive fanpage.it

Roma, morta dopo la liposuzione: la segretaria indagata, operò lei Ana Sergia Alcivar Chenche - Nell'ambulatorio abusivo del dottor José Lizarraga Picciotti, a Roma, dove lo scorso 7 giugno è stata sottoposta a una liposuzione risultata fatale la 46enne di ... Si legge su ilmattino.it