A Siponto riaperto alla balneazione un altro tratto del litorale

I valori di Escherichia coli superano i limiti solo a sinistra del Canale Acque Alte di Siponto. I risultati dei campionamenti eseguiti da Arpa Puglia lo scorso 12 luglio, una volta acquisito il nulla osta dell’Asl Foggia, hanno consentito di revocare il divieto di balneazione per altre due zone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

