Sanità in sinergia | raro intervento cardiaco salvata la vita a un uomo

Perugia, 14 luglio 2025 – Un intervento tempestivo, frutto di una collaborazione multidisciplinare tra gli ospedali della Media Valle del Tevere dell'Usl Umbria 1 e di Perugia, ha permesso di salvare la vita a un uomo di 77 anni affetto da una rara e grave patologia cardiaca. Il paziente, inizialmente ricoverato all’ospedale di Pantalla per un grave scompenso cardiaco, è stato sottoposto a indagini approfondite che hanno portato a una diagnosi complessa e non comune. La risonanza magnetica cardiaca effettuata dal centro di Diagnostica cardiovascolare dell’Usl Umbria 1, diretto da Andrea Cardona e Francesca Garinei, ha permesso di individuare una forma di pericardite saccata cronica costrittiva, una malattia che ostacola il normale funzionamento del cuore, “imprigionandolo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - SanitĂ in sinergia: raro intervento cardiaco, salvata la vita a un uomo

