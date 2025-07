Reghion Basket Popolare si laurea Campione d' Italia | grande gioia per uno scudetto storico

Una pagina indimenticabile per lo sport reggino e per il Csi Reggio Calabria. La Reghion Basket Popolare ha conquistato il campionato nazionale Csi, a distanza di dieci anni dagli ultimi trionfi dell’era Aleandre, riportando in cittĂ una gioia immensa e un successo meritato dopo una stagione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it