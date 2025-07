Ue ' i dazi colpiscono 70% export ma potrebbe passare al 97%

"I dazi colpiscono il 70% delle esportazioni dell'Ue verso gli Stati Uniti, pari a 380 miliardi di euro. L'amministrazione Usa sta però conducendo delle indagini, in particolare in relazione alla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che riguarda prodotti dell'aviazione, farmaceutici, minerali critici, legname, rame e altri beni. Se l'amministrazione Trump decidesse di imporre dazi anche su questi prodotti, la quota delle esportazioni colpite salirebbe al 97%." Lo ha dichiarato Leopoldo Rubinacci, vicedirettore della Direzione Generale per il Commercio della Commissione Ue, intervenendo alla commissione Commercio de Pe.

Temu e Shein alzano i prezzi, i dazi colpiscono gli ordini low cost - Finisce l’era dei prezzi ultra-low cost su Temu e Shein. Negli Stati Uniti, molti consumatori si sono ritrovati a dover pagare un sovrapprezzo su abbigliamento e accessori acquistati attraverso le celebri piattaforme di fast fashion cinesi.

Dazi USA colpiscono Toyota: previsti cali del 34,9% dell'utile netto - L'attuale fase di incertezza globale sul comparto auto, dovuta ai dazi imposti dall'amministrazione Usa, peseranno come un macigno sui risultati di Toyota.

Dazi colpiscono case USA, causano aumento prezzi dei mobili - La politica tariffaria degli Stati Uniti sta facendo aumentare i prezzi dei mobili nel Paese, segnando uno dei primi chiari impatti della guerra commerciale sugli articoli per la casa di uso quotidiano.

Continua il presidente: "I dazi colpiscono principalmente l'Italia e in particolare l'Emilia-Romagna, regione nel nostro Paese con il più alto export pro capite verso gli Stati Uniti, che supera i 10 miliardi di euro" Vai su Facebook

Dazi di Trump, Tajani rassicura: “Tratteremo con gli USA a testa alta.” Tranquilli. Se lo dice Tajani, possiamo rilassarci. Non saremo maltrattati, né umiliati. Saremo semplicemente massacrati economicamente. Ma a testa alta. Mentre Trump impone dazi del 30 Vai su X

