Violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni a Monza | arrestato un 25enne si era finto minorenne sui social per incontrarla Attivato il Codice Rosso

Un 25enne cubano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. La ragazzina lo ha conosciuto su Instagram e ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni a Monza: arrestato un 25enne, si era finto minorenne sui social per incontrarla. Attivato il Codice Rosso

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - ragazzina - monza

