Laura Pausini e Alessia Marcuzzi hanno litigato? Scoppia il gossip sulla loro grande amicizia naufragata

Un’amicizia che sembrava indissolubile e invece ora lascia spazio a dubbi e pettegolezzi. Laura Pausini e Alessia Marcuzzi, da anni legate da un rapporto di stima e affetto, sarebbero ai ferri corti secondo alcune voci che stanno circolando insistentemente sul web. Tutto è partito da un dettaglio notato dai fan più attenti: da tempo le due non compaiono più insieme né sui social né in occasioni pubbliche. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui suoi canali ha ipotizzato una rottura clamorosa tra la cantante e la conduttrice. Laura Pausini e Alessia Marcuzzi: la loro amicizia è finita?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Laura Pausini e Alessia Marcuzzi hanno litigato? Scoppia il gossip sulla loro grande amicizia naufragata

