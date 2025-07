Una vita per gli altri… Addio Marco se ne va il carabiniere eroe | morto dopo un’agonia straziante 

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, un’eco dolorosa che ha attraversato i cieli che tanto amava e che per anni ha contribuito a rendere accessibili a tutti. Marco, il “Brigadiere Capo Qualifica Speciale Marco Basilio Schenetti”, per tutti semplicemente “Skin”, ha concluso il suo ultimo volo all’etĂ di 57 anni. Non è stato un lancio tra le nuvole, ma una caduta inaspettata e crudele. Un uomo che aveva fatto della passione per il paracadutismo un ponte verso l’infinito per chiunque, specialmente per coloro che credevano di non poter mai spiccare il volo, ha ora lasciato un vuoto incolmabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

