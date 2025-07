Pitch trailer | iscrizioni aperte per il Trailers FilmFest

apertura delle iscrizioni al concorso “pitch trailer, idee di film da realizzare” al traillers filmfest 2025. Dal 14 luglio 2025, si sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare alla XXIII edizione del Trailers FilmFest, evento cinematografico che si svolgerĂ a Roma dal 19 al 21 novembre. La competizione principale riguarda il premio “Pitch Trailer, Idee di film da realizzare”, un’occasione unica rivolta sia a giovani aspiranti registi sia a professionisti giĂ affermati nel settore cine-televisivo. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di presentare la propria idea attraverso uno short trailer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pitch trailer: iscrizioni aperte per il Trailers FilmFest

