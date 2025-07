Le parole della nonna diventano una virale lezione di vita | Non mi sento vecchia perché ho uno scopo

La lezione di una nonna 87enne è diventa un esempio di vita attiva e consapevole grazie a un video circolato sui social. Con calore e schiettezza, l'anziana signora ha invita a non smettere mai di avere uno scopo e di prendersi cura di sé, sia mentalmente che emotivamente, per evitare che lo scorrere del tempo ci faccia sfiorire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’addio a Francesco, la lezione di nonna Rosa e le origini contadine. Poi l’imbarco della famiglia verso la fine del mondo | Il ritratto - L’incontro con i parenti liguri e piemontesi avvenne nel 2017. La linea materna dell’entroterra di Lavagna, la paterna di Piana Crixia

Si possono rimproverare i figli altrui? Il parere della nonna social e la lezione da tenere sempre a mente - Quando un altro bambino si comporta male con nostro figlio e il genitore non interviene, è lecito prendere in mano la situazione? La pediatra in pensione Flo Rosen, nota sui social come Ask Bubbie, spiega come affrontare questi momenti delicati: mai toccare, ma parlare sì, con fermezza e rispetto se serve a proteggere il proprio figlio.

I tortelli della nonna, i Blues Brothers, le lezioni di vita del ... - MSN - I tortelli fatti a mano dalla nonna, con cui è cresciuto, sono diventati una traccia per cesellare le canzoni: «L’insegnamento arriva da lì, lei ha dedicato tutta la vita alla sua passione. Come scrive msn.com

