Perché il Chelsea campione non è qualificato al prossimo Mondiale per Club a differenza del PSG

Il Chelsea non è certo di un posto al prossimo Mondiale per Club 2029 nonostante la vittoria della prima edizione. Il PSG, che ha perso la finale, è invece sicuro della partecipazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Calciomercato estero, il Borussia Dortmund annuncia l’addio di Gittens! Cifre da capogiro per il prossimo giocatore del Chelsea - Calciomercato estero, il Borussia Dortmund annuncia l’addio di Gittens! Cifre da capogiro per il prossimo giocatore del Chelsea Il Chelsea piazza un colpo importante in ottica futura.

Perché il Chelsea campione non è qualificato al prossimo Mondiale per Club a differenza del PSG; Mondiale per club: Trump premia il Chelsea e va nel gruppo che solleva il trofeo; Mondiale per Club: il Chelsea trionfa, Trump si inserisce nei festeggiamenti.

