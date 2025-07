Loro Piana in amministrazione giudiziaria | Agevola lo sfruttamento del lavoro

Non è la prima volta che l’azienda del lusso, specializzata in capi in lana di Vigogna, si è dovuta difendere dalle accuse di sfruttamento e capolarato. Ora, però, Loro Piana va in amministrazione giudiziaria: per i giudici di Milano la stessa maison non avrebbe controllato la filiera produttiva, alimentando un sistema colposo di sfruttamento. Loro Piana in amministrazione giudiziaria, ecco perchĂ©. Loro Piana spa, azienda italiana di eccellenza nel settore del lusso tessile e dell’abbigliamento di alta gamma, è controllata dal gruppo francese LVMH. Non è estranea a questo tipo di indagini: giĂ lo scorso anno un’ indagine di Bloomberg, Fashionista e Business of Fashion aveva riportato lo sfruttamento della comunitĂ Lucanas (ovvero la comunitĂ peruviana che si occupa proprio delle vigogne). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Loro Piana in amministrazione giudiziaria: “Agevola lo sfruttamento del lavoro”

Loro Piana sotto inchiesta per “sfruttamento del lavoro”: ora è in amministrazione giudiziaria. Il ceo è il figlio di Bernard Arnault - Milano – Trema ancora una volta il mondo del lusso. Il Tribunale di Milano ha disposto un provvedimento di amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio di moda di alta gamma che ha come presidente del consiglio di amministrazione Antoine Arnault, figlio di Bernard, in rappresentanza del colosso LVMH.

Amministrazione giudiziaria per Loro Piana. L’accusa: «Agevolato lo sfruttamento del lavoro» - Secondo i giudici di Milano, la maison del lusso controllata dal gruppo francese Lvmh non avrebbe controllato la filiera produttiva, alimentando un sistema colposo di sfruttamento. ilsole24ore.com scrive

Loro Piana, chiesta l’amministrazione giudiziaria «incapace di prevenire fenomeni di sfruttamento lavorativo» - Non sfruttamento diretto ma un meccanismo di sfruttamento "colposamente alimentato" da Loro Piana. Da msn.com