Un’accusa pesantissima, una scena del crimine agghiacciante e un intreccio familiare che ha scosso la città . Il processo per l’ omicidio volontario di Pierina Paganelli sta per aprire il sipario in Corte d’Assise, con un impianto accusatorio che punta dritto contro Louis Dassilva, 35 anni, operaio metalmeccanico di origini senegalesi, attualmente detenuto. Leggi anche: Pierina Paganelli, la perizia che può scagionare Louis Dassilva È un caso che ha scosso l’opinione pubblica per la brutalità del gesto e per le circostanze familiari che lo circondano. Una storia che parte da un garage in una tranquilla via di Rimini, ma che si è trasformata in uno dei procedimenti giudiziari più complessi e controversi degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, la decisione durissima del giudice su Louis Dassilva