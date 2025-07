Tennis Sinner favorito anche per la vittoria degli US Open

Il tennis a Londra ha incoronato il suo signore. Il prestigioso torneo londinese ha visto il primo successo di un tennista italiano, in questo caso Jannik Sinner. Si pensa al quarto Major che chiuderà la stagione prima delle Finals. La Gazzetta dello Sport illustra le quote relative ad una vittoria di Sinner. Tennis, US Open dal 24 Agosto al 7 Settembre. Così la Rosea: “Lo straordinario successo di Jannik a Wimbledon, primo italiano in 138 anni di storia, a centrare questo obiettivo, ha chiuso la stagione sull’erba e ci proietta verso il cemento americano. Quarto e ultimo Slam della stagione a New York dal 24 agosto al 7 settembre, quando riprenderà la sfida tra il numero uno del mondo e Carlos Alcaraz: scopriamo pronostico e quote di Sinner vincente Us Open. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Tennis, Sinner favorito anche per la vittoria degli US Open

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Internazionali di tennis a Roma: ecco i suggestivi campi allo stadio dei Marmi, aspettando Sinner - L'attesa è tutta per Jannik Sinner, ma quest'anno agli Internazionali di Tennis di Roma c'è spazio anche per qualche novità in merito agli impianti di gioco: c'era molta curiosità , infatti, per i tre nuovi campi che sono stati allestiti all'interno dello Stadio dei Marmi.

Internazionali di tennis, ecco il tabellone. Esordio di Sinner contro il vincente di Cinà -Navone - Mancano solo 2 giorni all’inizio degli Internazionali BNL d’Italia. È quasi tutto pronto per l’inizio degli incontri sulla terra rossa del Foro Italico, previsto per martedì 6 maggio, con le ragazze prime a scendere in campo con un giorno d’anticipo rispetto ai colleghi uomini.

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon ed è il primo italiano nella storia a vincere il più importante torneo del tennis mondiale! Carlos Alcaraz battuto 4-6 6-4 6-4 6-4, e finale del Roland Garros vendicata. Per Sinner è la quarta vittoria in un torneo dello Slam (dopo

Sinner, perché difendere il primo posto Atp su Alcaraz ora è più difficile: da Montreal agli Us Open, ecco i punti da "scartare" - Jannik Sinner con la vittoria di ieri a Wimbledon ha scritto un'altra pagina di storia nel tennis. Segnala msn.com

Jannik Sinner, ecco quanto ha guadagnato nel 2025 il campione di tennis dopo la vittoria di Wimbledon - Con il trionfo a Londra il campione azzurro supera anche l’americano Pete Sampras nella classifica storica dei guadagni sul campo ... Riporta milanofinanza.it