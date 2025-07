Harry potter e i doni della morte concerto | dettagli e guida alla partecipazione

l'evento esclusivo della serie Harry Potter Film Concert Series in Italia. Una delle saghe cinematografiche più amate di sempre si prepara a sorprendere il pubblico italiano con un'esperienza unica e coinvolgente. L' Harry Potter Film Concert Series porta per la prima volta nel nostro paese l'ultimo capitolo della saga, presentando una versione inedita che fonde musica dal vivo e proiezione del film. La manifestazione promette di regalare emozioni intense grazie alla collaborazione tra musica, cinema e tecnologia. date e location dell'evento in Italia. Roma – Auditorium Conciliazione. Sabato 6 dicembre alle ore 20.

Mancano 3 giorni e poi i biglietti per Harry Potter e i Doni della Morte in Concerto Parte 1 saranno in vendita su TicketOne! Save the Date: Lunedì 14 Luglio Roma e Milano, dicembre 2025 #harrypotter #harrypotterinconcert Vai su Facebook

