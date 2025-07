Trump | Usa derubati da amici e nemici

16.00 Il presidente Usa, Trump, è tornato su Truth a spiegare la sua nuova strategia per il rilancio dell'America. "Gli Stati Uniti d'America sono stati derubati nel commercio e nell'esercito da amici e nemici allo stesso modo per decenni. Questo è costato migliaia di migliaia di $.E la situazione non è più sostenibile, e non lo è mai stata!"."I Paesi dovrebbero fermarsi e dire: grazie per i tanti anni di libertà,ma sappiamo che ora voi dovete fare ciò che è giusto per l'America. E noi: grazie per aver compreso la nostra situazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

