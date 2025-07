Il Gruppo Telesforo acquista la clinica ' De Luca' | 140 posti letto distribuiti su quattro piani

Una nuova struttura entra a far parte del Gruppo Telesforo: il San Francesco Hospital di Foggia ha acquisito la clinica 'Leonardo De Luca' di Castelnuovo della Daunia. Si tratta di complesso sanitario polifunzionale situato su un poggio alberato circondato da un grande parco di circa centomila. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

