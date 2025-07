Sui dazi di Trump buona la linea Meloni Lombardi spiega perché lo scontro con gli Usa va evitato

Ci risiamo. Ancora una volta, l’Ue rischia di apparire come il gigante burocratico malato di nanismo politico. Sono ore febbrili per la trattativa sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea dopo la lettera della Casa Bianca che fissa la percentuale delle tariffe aggiuntive al 30%. Una soglia che rischia di compromettere la competitività delle imprese europee e italiane. A differenza del Regno Unito, che è riuscito a ottenere un accordo commerciale più favorevole con Washington, Bruxelles sembra essersi mossa con troppa lentezza e scarsa visione prospettica. Ne è convinto Domenico Lombardi, professore alla Luiss ed esperto di economia internazionale, che nella sua intervista a Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sui dazi di Trump buona la linea Meloni. Lombardi spiega perché lo scontro con gli Usa va evitato

In questa notizia si parla di: dazi - trump - buona - linea

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump si è detto pronto a inviare lettere sui dazi a una decina di Paesi a partire da questo lunedì. L'Ue ha parlato di buona conversazione con la Casa Bianca per un accordo entro il 9 luglio. Finora solo Canada, Cina, Regno Unito, Vietnam hanno trovato un'in Vai su Facebook

L’economia italiana è in sofferenza. I dazi di Trump rischiano di assestare un colpo durissimo a un sistema produttivo in segno negativo per 27 degli ultimi 28 mesi. È tempo di scelte coraggiose, di investire nei settori che servono all’Italia del Futuro. E cosa fa Vai su X

Dazi, Siracusano: giusto tenere linea trattativa con Trump; Verso il 1° agosto | L’Ue congela i dazi di ritorsione per favorire il dialogo con Trump; Sui dazi di Trump buona la linea Meloni. Lombardi spiega perché lo scontro con gli Usa va evitato.

Sui dazi di Trump buona la linea Meloni. Lombardi spiega perché lo scontro con gli Usa va evitato - Ancora una volta, l’Ue rischia di apparire come il gigante burocratico malato di nanismo politico. Si legge su formiche.net

Ue vuole trattare con Trump, niente rappresaglia sui dazi. Meloni apprezza la linea - Borsa: l'Europa apre in calo, pesano i dazi americani Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% dal primo agosto. msn.com scrive