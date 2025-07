Lady Oscar perché viene ricordata il 14 luglio

Nel calendario storico, il 14 luglio è legato indissolubilmente alla presa della Bastiglia del 1789, inizio simbolico della Rivoluzione francese e della fine dell’Ancien Régime. Ma nella memoria collettiva di chi è cresciuto con anime e manga, quella data coincide anche con la morte narrativa di un’eroina amatissima: Oscar François de Jarjayes, protagonista di Lady Oscar, il capolavoro creato nel 1972 da Riyoko Ikeda. In Italia, la serie animata approdò nel 1982 con il titolo Una spada per Lady Oscar, segnando profondamente l’immaginario di una generazione. Oscar rappresentò infatti il simbolo di una lotta intima e sociale, in anticipo sui tempi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lady Oscar, perché viene ricordata il 14 luglio

Lady Oscar, l’affascinante e conturbante comandante della guardia reale francese torna con “Le rose di Versailles” su Netflix - “ Grande festa alla corte di Francia, c’è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu “, sono i versi iniziali della sigla italiana di un manga cult “ Lady Oscar “.

Lady Oscar, il nuovo anime Le rose di Versailles su Netflix è sdolcinato e lagnoso - Questa volta lo Studio Mappa ha toppato. Non rovinatevi il ricordo di Oscar e Maria Antonietta con questo remake sdolcinato e vacuo: fedele al seminale manga di Riyoko Ikeda nella forma, ne tradisce in modo imperdonabile i personaggi

A Parigi sognando Lady Oscar: itinerario in città nei luoghi della guardia reale e della sua regina - Lady Oscar è tornata. La Rose de Versailles, a 53 anni dall'uscita in tv riporta su Netflix la guardia reale e la sua amata regina in una corte francese fatta di amore, veleni e intrighi.

È il 14 Luglio... E come ogni anno il ricordo di quando, questo stesso giorno nel 1789, Lady Oscar, Rosa di Versailles, muore in un'ultima battaglia, segnando un'intera generazione... Ah sì, certo, c'è pure quella cosa storica della Presa della Bastiglia, naturalm Vai su X

14 Luglio 1789... la morte di Lady Oscar Io non dimentico #ilcinegico Vai su Facebook

