Dal 30 giugno, alle ore 14.10, il pubblico di Canale 5 potrà seguire una nuova serie turca che promette di catturare l’attenzione degli spettatori con un intreccio ricco di segreti, passioni e dinamiche sociali. Questa produzione, intitolata Forbidden Fruit, si inserisce nel palinsesto come sostituta temporanea di Tradimento, attualmente in pausa estiva. La serie si distingue per una narrazione coinvolgente ambientata nell’élite di Istanbul, offrendo un mix di colpi di scena e tensione emotiva. trama e ambientazione di forbidden fruit. le protagoniste e le loro personalità . La trama principale ruota attorno a due sorelle molto legate ma caratterizzate da personalità opposte: Yildiz e Zeynep. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Soap turca forbidden fruit: trama e anticipazioni della serie su canale 5