Banda di malviventi assalta una nota farmacia | portati via i soldi dalle casse - VIDEO

Questa mattina, all'alba, un gruppo di malvivente ha fatto irruzione in una nota farmacia di Ercolano. Parliamo della farmacia Scarmellino dalla quale sono stati rubati i soldi presenti nelle casse. Sono bastati pochi attimi nonostante i sistemi di sicurezza. "Non preoccupatevi, presto vi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

