In un mondo (cinematografico) sovraccarico di supereroi, c’è ancora voglia di Superman. Soprattutto negli States. E sorvoliamo sul fatto che, nel giorno d’uscita del film di James Gunn, il presidente statunitense Donald Trump abbia pubblicato sui social media un meme di se stesso in mantello rosso ed “S” gigante sul petto. Ecco gli incassi in Italia e internazionali di Kal-El alias Clark Kent, personaggio di punta dei fumetti della DC Comics. Gli incassi di Superman a livello internazionale. Nel suo weekend lungo d’apertura il nuovo Superman sulle spalle di David Corenswet incassa globalmente 217 milioni di dollari (fonte Box Office Mojo). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Superman vola nei cinema, ma l’incasso non è da supereroe