Ama | meno segnalazioni dai cittadini e più efficienza nella gestione dei rifiuti Raccolta differenziata al 49,3%

Nel primo semestre del 2025 i servizi di Ama, l’azienda capitolina per la gestione dei rifiuti, mostrano un sensibile miglioramento su diversi fronti: meno segnalazioni da parte dei cittadini, maggiore disponibilità di mezzi operativi, aumento dei rifiuti gestiti e crescita della raccolta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Todi, modello sui rifiuti". Più differenziata e meno Tari - TODI – "Todi è il Comune con il miglior servizio di raccolta differenziata dell’Umbria per i comuni sopra i 15.

Meno furbetti dei rifiuti con le fototrappole - Quello dell’abbandono illegale dei rifiuti è un fenomeno che, nonostante gli appelli di istituzioni, associazioni ambientaliste, Polizia locale, aziende che si occupano di lavorazione di rifiuti e soprattutto tantissimi cittadini, sembra non conoscere fine.

Più capienza, meno traffico, più decoro. A Magliana arrivano le nuove campane per la raccolta rifiuti - Dopo le esperienze già avviate in zone come Appia Nuova, Africano/Trieste, Prati e San Lorenzo, anche Magliana entra nel piano di potenziamento e rimodulazione della raccolta rifiuti su strada previsto dal Piano Industriale di Ama.

Gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi: denuncia e sequestro delle costruzioni. In via Petrella, a seguito di segnalazioni dei cittadini, è stato scoperto un deposito abusivo di rifiuti pericolosi e non. Le strutture coinvolte sono state sequestrate Vai su Facebook

COMUNICATO STAMPA AMA: NEL PRIMO SEMESTRE 2025 -25% DI SEGNALAZIONI, +11% DI MEZZI DISPONIBILI E +3% DI RIFIUTI GESTITI; Savona, una montagna di mastelli a Legino restituiti dai cittadini alla Seas; Sporcizia, rifiuti e Mobike abbandonate: Chi pulisce qui? / VIDEO.

"Rifiuti, Clara ascolti le segnalazioni dei cittadini" - "Rifiuti, Clara ascolti le segnalazioni dei cittadini" La consigliera Giberti attacca ancora l’azienda "Non interviene quando ci sono disservizi". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Rifiuti cimitero Ruscello - “Il nuovo sistema parte, in via sperimentale, nel cimitero Monumentale e in quello Urbano della città, ma è destinato a coinvolgere tutti i siti cimiteriali extraurbani gestiti dalla Multiservizi. Si legge su arezzonotizie.it