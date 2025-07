Ha aperto la porta ed ecco chi c’era Garlasco nuova ricostruzione choc dell’omicidio Così cambia tutto

Sangue sulla cornetta del telefono e una scena del crimine che sembra uscita da una serie tv. Il mistero di Chiara Poggi torna sotto i riflettori con una nuova indagine che svela dettagli mai davvero compresi. Quella traccia lasciata anni fa, troppo sottovalutata, oggi diventa la chiave per cambiare ogni certezza sull'omicidio di Garlasco grazie all'inchiesta della procura di Pavia. Un particolare che potrebbe dare un volto al misterioso " Ignoto 3 ", uno degli almeno tre sospettati che, secondo il procuratore Fabio Napoleone, erano presenti in casa la mattina della tragedia. Nuove analisi del DNA scagionano gli amici di Andrea Sempio – Mattia Capra, Alessandro Biasibetti e Roberto Freddi – e puntano ora i riflettori su Michele Bertani.

È la più importante delle battaglie sulla riapertura del caso Garlasco, a 17 anni dall'assassinio di Chiara Poggi. Si è aperto oggi a Milano il maxi incidente probatorio deciso dalla gip Daniela Garlaschelli. Avvocati e consulenti della famiglia della vittima, dell'in

Garlasco, ecco la traccia 97 F sul muro: "Una strisciata di sangue sulle scale, è la mano dell'assassino di Chiara Poggi"; Garlasco, niente Dna sulle impronte in casa Poggi: ecco cosa cambia per Andrea Sempio; Garlasco, l'esito delle tracce di Dna sui resti della colazione (mai analizzati prima): ecco perché non offrono nuovi appigli alla pista «alternativa».

Il peso del corpo di Chiara, le gocce di sangue e l'impronta 10 sulla porta: la pista che cambia la storia Spazi ristrettissimi, ripetiamolo.

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, la Procura di Pavia ha aperto per la seconda volta