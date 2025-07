Donnarumma Juventus il futuro del portiere della Nazionale sarà di nuovo in Italia? Enzo Raiola smentisce la veridicità di quella pista | Mai parlato di Gigio con quel club L’annuncio sulla rivale bianconera rasserena i tifosi

Donnarumma Juventus, Enzo Raiola smentisce voci che conducono quel giocatore tra le fila della rivale nerazzurra: le parole. Le telecamere e i microfoni di FCInterNews1908 hanno intercettato Enzo Raiola. Fuori dalla sede dell’ Inter, il procuratore – tra i tanti di Donnarumma – ha spiegato che la sua visita in Viale della Liberazione non è dipesa da un colloquio sul portiere. L’obiettivo del mercato Juve sembra essere blindato al PSG e non sembra possa essere vicino a un trasferimento in nerazzurro. Ecco le parole che chiariscono il tutto. DONNARUMMA JUVE – « Mai parlato di Donnarumma. Poi l’Inter il portiere ce l’ha già . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juventus, il futuro del portiere della Nazionale sarà di nuovo in Italia? Enzo Raiola smentisce la veridicità di quella pista: «Mai parlato di Gigio con quel club». L’annuncio sulla rivale bianconera rasserena i tifosi

