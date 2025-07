Francesca Comencini presenta Il tempo che ci vuole a Puntasacra Film Fest

Domani, martedì 15 luglio alle ore 20.30, al Puntasacra Film Fest (Idroscalo di Ostia - Piazza dei Piroscafi) in programma il pluripremiato film di Francesca Comencini “Il tempo che ci vuole”, con il quale la regista ha voluto rendere omaggio al padre, il grande regista Luigi Comencini, e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: film - comencini - francesca - tempo

Comencini: "Mai stata candidata in 40 anni, ha senso con questo film" - Roma, 7 mag. (askanews) - "Sono molto emozionata, sono contenta per il lavoro di tutti e tutte che hanno partecipato al film.

Nastri d’Argento: 5 premi a Comencini, ‘Diamanti’ film dell’anno - Un vero trionfo ai Nastri d’Argento per Francesca Comencini: al suo film, presentato fuori concorso a Venezia, il voto dei Giornalisti Cinematografici ha assegnato i Nastri d’Argento per il miglior film, per la sua sceneggiatura e per i suoi interpreti Romana Maggiora Vergano che vince come migliore protagonista in ex aequo con Valeria Golino per ‘Fuori’, Fabrizio Gifuni migliore attore protagonista e per le casting director Laura Muccino (premiata anche per Le assaggiatrici di Silvio Soldini) e Sara Casani.

Nastri d’Argento, cinque premi a Francesca Comencini. ‘Diamanti’ film dell’anno - (Adnkronos) – Vincono le registe ai Nastri d’Argento 2025, che verranno consegnati oggi lunedì 16 giugno al Maxxi di Roma.

Questa sera venerdì 11 e domani sabato 12 per la rassegna "Visti, mai visti da rivedere" sul grande schermo IL TEMPO CHE CI VUOLE l'ultimo film di Francesca Comencini, presentato alla Mostra del cinema di Venezia ed interpretato da un magistrale Fabrizi Vai su Facebook

Biennale Cinema 2025 | Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini vince 5 Nastri d’argento; VIDEO | Francesca Comencini: Il tempo che ci vuole tra scrittura, memoria e realtà; Il tempo che ci vuole vince ai Nastri d'Argento: è la commovente confessione di Francesca Comencini.

Chi è Francesca Comencini, regista del film Il tempo che ci vuole - MSN - Francesca Comencini: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla regista figlia di Luigi Comencini. Riporta msn.com

Ischia Film Festival, il giorno di Francesca Comencini - La regista presenta "Il tempo che ci vuole", cinque Nastri d'Argento, e ricorda il suo rapporto con Napoli e l'isola ... Secondo rainews.it