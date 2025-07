Ecco perché i ricercatori cinesi stanno trasformando le api in cyborg

Potremmo chiamarle api cyborg. È questa la particolare ‘specie’ a cui si sta lavorando al Beijing Institute of Technology. I ricercatori cinesi, infatti, hanno impiantato un microchip (all’incirca di 75 millimetri) nel cervello degli insetti. Questo dispositivo invia impulsi elettrici per guidare i movimenti delle api. Stando alle sperimentazioni, starebbe funzionando 9 volte su 10. Come riportato sul Chinese Journal of Mechanical Engineering, il microchip è dotato di tre sottili elettrodi che penetrano nel cervello e che rispondono agli impulsi generati, permettendo di comandare il volo a distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ecco perché i ricercatori cinesi stanno trasformando le api in cyborg

