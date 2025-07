Galli della Loggia a Giuli | Poltrona di lusso? Non retribuita mi è costata 200 euro di taxi

(Adnkronos) – Prosegue lo scontro tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e lo storico Ernesto Galli della Loggia. Dopo che il ministro aveva accusato Galli della Loggia di aver occupato una “poltrona di lusso” alla guida della Consulta dei Comitati Nazionali – organismo che aveva bocciato celebrazioni e progetti culturali – lo studioso risponde . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: giuli - galli - loggia - poltrona

Giuli contro il “Corriere”: “Censurata una mia intervista”. Il quotidiano: “Insultava Galli della Loggia” - Alessandro Giuli accusa il Corriere della sera di aver censurato una sua intervista, il quotidiano risponde parlando di “ polemica pretestuosa e senza fondamento “.

Il ministro Giuli accusa il Corriere: "Hanno censurato la mia intervista, non piaceva la risposta a Galli della Loggia" - Un'intervista concordata, modificata su richiesta del giornale, poi cancellata all'ultimo momento. È l'accusa che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rivolge al Corriere della Sera, reo – a suo dire – di aver "censurato" un'intervista a tutto campo perché conteneva una risposta sgradita a un editoriale del professor Ernesto Galli della Loggia.

Scontro Giuli-Galli della Loggia, arriva la replica dello storico: cosa ha detto; Galli Della Loggia replica a Giuli: La poltrona di lusso? Incarico non retribuito, anzi ho speso 150 euro di taxi; Giuli attacca il Corriere: “Ha definito l’intervista bella e puntuale, poi l'ha censurata”.

Galli della Loggia a Giuli: "Poltrona di lusso? Non retribuita, mi è costata 200 euro di taxi" - “La ‘poltrona di lusso’ di cui fantastica il ministro Giuli consiste in un incarico non retribuito che mi ha tenuto impegnato per non più di alcune mattinate,” scrive Galli della Loggia in una nota. Si legge su msn.com

Ernesto Galli Della Loggia replica a Giuli: “La poltrona di lusso? Incarico non retribuito, anzi ho speso 150 euro di taxi” - Anche il Corriere della Sera si difende dalle accuse del ministro: "Offerto di pubblicare una lettera ma lui ha rifiutato" ... Come scrive dire.it