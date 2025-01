Secoloditalia.it - Non solo giornalisti ma “libera” informazione: Trump apre la Casa Bianca ai tiktoker su consiglio del figlio Barron

Leggi su Secoloditalia.it

La rivoluzione comunicativa dell’era2.0 ha nuovi protagonisti: i content creators. L’amministrazione repubblicana ha infatti deciso di spalancare le porte della sala stampa dellanonaitradizionali, ma anche a podcaster, influencer e creator digitali. Una mossa destinara a far discutere quella del 47esimo presidente e che forse porta la firma del giovanissimo, che ha spinto suo padre a sbarcare su TikTok e ad abbracciare un linguaggio più vicino ai giovani già durante la campagna elettorale.Donalde Tiktok: la strategia per diventare viraleSe nel primo mandato The Donald aveva ingaggiato una battaglia feroce contro il social cinese, nel 2024 ha scelto di affrontarlo con una strategia diversa: “colonizzarlo”. La decisione di diventare un— inizialmente vista con scetticismo dallo stesso tycoon — si è rivelata vincente con un sostegno approssimativo del 46% tra la genZ.