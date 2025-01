Metropolitanmagazine.it - Milk Makeup approda in Ulta Beauty: il brand di clean beauty espande la sua influenza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, il marchio newyorkese che ha rivoluzionato il mondo del, si prepara a un passo decisivo: l’ingresso nei negozi, il più grande retailer di bellezza negli Stati Uniti. A partire da questa primavera, oltre 600 punti venditae il sito.com ospiteranno i prodotti cult, portando l’innovazione e l’inclusività dela milioni di nuovi appassionati.sarà presente anche in: ecco tutto quello che sappiamoDal suo debutto nel 2016,si è distinto per formule performanti, valori inclusivi e un impegno verso la sostenibilità. Tra i prodotti più iconici ci sono il pluripremiato Hydro Grip Primer e i virali Cooling Water Jelly Tints, che hanno guadagnato una fanbase globale. Ilè attualmente tra i primi 20 marchi dia livello mondiale per EMV (valore dei media guadagnati), con una crescita del 75% solo lo scorso anno.