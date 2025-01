Davidemaggio.it - Maxton Hall e Citadel: Diana sono le serie originali “straniere” più viste nel 2024 su Prime Video

C’è anche un prodotto italiano, sebbene non al 100%, tra gli Original Internazionali non in lingua inglese più visti sunel: si tratta di, interessante capitolo nostrano della saga di spionaggio. Stando ai loro parametri, al primo posto assoluto della top ten c’è il film spagnolo E’ Colpa tua, diventato un cult tra i giovanissimi, ma nell’elenco compaiono altri prodotti seriali di varie provenienze.Tra letv la più vista è stata la tedesca: Il Mondo tra di noi, teen drama tratto dal romanzo di Mona Kasten Save Me di cui si attende a breve la seconda stagione. Ambientato in una scuola privata, vede al centro della narrazione una storia d’amore e contrasti esattamente come accade in E’ Colpa tua e derivati.Dopo: Honey Bunny cil’ispano-messicana Regina Rossa, un poliziesco basato sul romanzo omonimo di Juan Gómez-Jurado e anch’esso già rinnovato, e le coreane Vuoi Sposare mio marito? e Nessun guadagno niente amore.