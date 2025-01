Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco lo short program di Anna Pezzetta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:26 si parte con un triplo lutz (posizione rippon)/doppio toeloop, poi la norvegese cade su un triplo flip molto lento. Mediocre il doppio axel.18:24 Tocca ora alla norvegese Mia Risa Gomez, 18 anni dacompiuti, nata a Città del Messico. Vive a Asker dove si allena, in alternanza con Kitee (Finlandia), Anglet (Francia) e Courmayeur agli ordini di Hilde Aaby. E’ stata 35ma ai Mondiali di Saitama e 22ma agli2023 ad Espoo, 26ma aglidello scorso anno e 43ma ai Mondiali 2024. Si esibisce su unma collaudato, presentato per la terza stagione a fila, con Metamorphosis di Philip Glass, Nicolas Horvath. Il personal Best Score nelloè stato ottenuto all’ISU World Championships 2024 con 55.09.18:23 Anastasia Gozhva si deve accontentare di 42.