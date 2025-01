Ilfogliettone.it - Linfoma diffuso a grandi cellule B: innovazione e sostenibilità

Leggi su Ilfogliettone.it

Ogni anno si registrano oltre 500.000 nuove diagnosi diB (DLBCL) a livello mondiale, con circa 13.200 casi in Italia. Questa forma dinon Hodgkin è la più comune e tra le più aggressive, e molti pazienti possono manifestare ricadute o sviluppare una malattia refrattaria dopo il primo trattamento.A dicembre 2023, l’anticorpo polatuzumab, in associazione al regime chemioterapico R-CHP, è diventato la prima terapia approvata e rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale italiano negli ultimi 20 anni.L’Importanza dell’approccio economicoAndrea Marcellusi, presidente dell’Ispor Italy Chapter Roma e docente presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università Statale di Milano, ha spiegato come le analisi economiche riflettano l’efficacia del trattamento.