La furia dei pm | governo indagato

Lo Voi, lo stesso del caso Salvini, ha inviato «avvisi di garanzia» a Meloni, Piantedosi, Nordio, e Mantovano. Il premier: «Non sono ricattabile». Tajani: «Sembra una ripicca delle toghe per la riforma». Il leader leghista parla di vergogna. C’è una parte della magistratura che si sente al di sopra di tutto e persegue scelte che spettano alla politica.Non mi è chiaro in che cosa consistano il favoreggiamento e il peculato che la Procura di Roma contesta a Giorgia Meloni, ai ministri Piantedosi e Nordio e al sottosegretario Mantovano, per non aver consegnato un cittadino libico ai giudici dell’Aja. Tuttavia, mi è abbastanza evidente che una certa magistratura, forse per effetto della riforma della giustizia in discussione in Parlamento, si sente al di sopra di tutto, anche della ragion di Stato, e dunque legittimata a perseguire scelte che dovrebbero essere di totale competenza della politica.