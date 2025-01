Inter-news.it - Inzaghi: «Formazione tipo? Scelgo per il bene dell’Inter. Non facile!»

Leggi su Inter-news.it

Tra pochissimo il fischio d’inizio di Inter-Monaco, ottava sfida di Champions League. Prima del match Simoneinterviene su Prime Video per spiegare le sue scelte di.ALTERNANZE – A pochi minuti da Inter-Monaco, Simonedichiara: «Sappiamo l’importanza della gara di stasera. Ho cambiato quattro, cinque, elementi rispetto a Lecce. Cerco di alternare i giocatori in questo momento perché giochiamo tante partite. Marotta in sogno stanotte mi ha fatto cambiare idea? No, ieri c’erano già queste idee, i dati mi hanno confermato che l’allenamento è andato».nel pre-partita di Inter-MonacoDIFFICILE – Simoneprosegue, pensando anche alla prossima importante sfida di campionato: «Il debry contro il Milan? Di volta in volta bisogna cercare di fare le scelte sempre per ildella squadra.