Frassica co-conduttore | Non farò sul serio Ma quel teatro è difficile

Sanremo, 29 gennaio 2025 – Nino, nella seconda serata del Festival, mertcoledì 12 febbraio, sarà co-insieme con Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. Cosa farà? "Non è che agiamo in tre, ognuno avrà il suo momento", rispondeal telefono. "Non è che servono due persone per dire “. canta tizio, dirige il maestro.“. Anzi, Malgioglio sì, lui ha bisogno di qualcun altro. Carlo Conti ha avuto questa idea semi-originale di farsi affiancare alla conduzione. Non porta un comico “ecco a voi“ e poi esce dal palco. Io qualche volta sarò normale e altre volte dirò le mie fregnacce. Ilnon riesco a farlo, è più forte di me". Lei è un veterano di Sanremo. "Ci sono andato 8-9 volte, in varie vesti ma mai come co-. Al Dopofestival, che fu inventato da Pippo Baudo, facevo il Festival di Scasazza.