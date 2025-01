Lanazione.it - Fattorie in Città, cena gourmet a quattro mani

Fiesole (Firenze) 29 gennaio 2025- La Famiglia Miari Fulcis, proprietaria della Fattoria di Maiano e la Famiglia Bolli della Storica Fattoria Il Palagiaccio, uniscono le cucine dei propri ristoranti e organizzano unadi degustazione con i loro prodotti biologici di punta: i formaggi, le carni, il miele e il pregiatissimo olio Laudemio. “Siamo felici di celebrare, nelle sale del nostro ristorante, il connubio tra due realtà agricole diverse ma guidate dalla stessa passione” - afferma Anna Miari Fulcis, General Restaurant Manager della Fattoria di Maiano - “Un amore tramandato da generazioni, che si uniscono per esaltare ciò che nasce da tanta dedizione ed esaltare così le proprie produzioni. Ritengo che Taste sia una grande occasione per creare una rete sempre più fitta e forte per mettere alcentro la qualità tra aziende del territorio”.