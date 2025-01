Puntomagazine.it - Emis Killa indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta Doppia Curva

Leggi su Puntomagazine.it

per: coinvolgimento nella vicenda legata alla tifoseria ultras e al traffico illecitoIl rapper Emiliano Rudolf Giambelli, noto con il nome d’arte di, è finito nel mirino della Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta “”, che indaga sugli affari criminali legati al mondo ultrà delle tifoserie di Inter e Milan., 35 anni, originario di Vimercate, è accusato di, un’inchiesta che ha portato all’arresto di numerosi esponenti delle curve organizzate delle due squadre milanesi.Il rapper, già destinatario di un Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) per tre anni emesso dal questore Bruno Megale lo scorso 30 settembre, si trova ora coinvolto in un’inchiesta più ampia che ha messo sotto i riflettori le dinamiche criminali che ruotano attorno agli ambienti ultras.