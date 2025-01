Ilfattoquotidiano.it - DeepSeek, la nuova e gratuita AI che aiuta (anche) lavoratori e studenti: ecco le principali funzionalità dell’assistente virtuale cinese

è un vero e proprio fulmine a ciel sereno nel mondo dell’AI. La startupha presentato, pochi giorni fa, il suo ultimo modello di chatbot (assistente). “Le apparenze spesso ingannano”, perché se i colossi statunitensi come OpenAI e Google – che possiedono, rispettivamente, ChatGPT e Gemini – hanno dovuto investire miliardi di dollari per ideare, addestrare e perfezionare i loro prototipi di AI, la “piccola” realtàha speso solamente 6 milioni di dollari circa, ottenendo un risultato pressoché identico a quelle americane. Nel 2021, il proprietario di, Liang Wenfeng, iniziò ad acquistare migliaia di unità di elaborazione grafica Nvidia per la sua idea – tanto innovativa, quanto inizialmente incompresa – di AI., invece, è stata fondata nel 2023 a Hangzhou, in Cina e, quello stesso anno, ha rilasciato il suo primo modello di linguaggio di grandi dimensioni (Llm) Ai.