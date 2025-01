Juventusnews24.com - Continassa Juve: sfida al Benfica, le ultime sulle scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24Lenotizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: ledallaOut Cambiaso oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal ed ai nuovi acquisti Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga. Per ilpensa a Weah da terzino destro, con McKennie confermato a sinistra. Vlahovic torna titolare in attacco, turno di riposo invece per Locatelli e Koopmeiners.ntus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kalulu McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Conceiçao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.