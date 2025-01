Ilfattoquotidiano.it - “Carlo Conti mi cercava da giorni sul mio telefono ma io avevo il suo contatto bloccato, non so perché, forse mia nipote per sbaglio”: il racconto di Gerry Scotti sulla chiamata a Sanremo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Vado acome se andassi nella piscina di Cocoon”. Non rinuncia alla sua consueta ironiache, a meno di due settimane dal debutto a2025, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera in cui svela alcuni dettagli ineditialla armi” dell’amico, che ha voluto lui e Antonella Clerici al suo fianco sul palco dell’Ariston nella serata inaugurale del Festival. “Debuttante a 68 anni? Non è mai troppo tardi”, commenta il conduttore, ammettendo di aver ricevuto il via libera quasi immediato di Pier Silvio Berlusconi e di aver detto no ad Amadeus per due volte.ha rischiato di non fare2025 (per colpa delIl pressing da parte dinon è cominciato nel migliore dei modi, svelaraccontando un aneddoto gustoso e a tratti surreale.