Alessia Pifferi è ammalata: salta la prima udienza del processo d'appello

Milano, 29 gennaio 2025 –ladelad, la madre condannata in primo grado all’ergastolo con l’accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi. I fatti risalgono all’estate 2022. L’avvocatoPontenani eall'dela Milano 15 Marzo 2024 ANSA/MATTEO CORNER L’imputata avrebbe dovuto comparire oggi, mercoledì 29 gennaio, in aula, proprio nel giorno in cui la piccola Diana – questo il nome della bimba – avrebbe dovuto compiere 4 anni., però, come notificato dai suoi avvocati è. Volendo essere presente, è stato disposto il rinvio a lunedì 10 febbraio. In quella sede si discuterà se concedere l’ulteriore (e nuova) perizia psichiatrica, così come richiesta dalla difesa della donna, rappresentata dall’avvocato Alessandra Pontenani.