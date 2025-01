Ilgiorno.it - A processo la stalker della Ghenea

Vala donna di 45 anni imputata per stalking nei confrontimoe attrice Madalina(nella foto). La decisione è del gup Roberto Crepaldi al termine dell’udienza preliminare. Lafinita sottoqualche settimana fa si è proclamata innocente. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 aprile davanti alla quinta sezione penale del Tribunale. "In termini di diritto sono prevalse le nostre ragioni - ha affermato Madalina dopo la decisione -. Vorrei capire i motivi di questa donna che non so chi sia. Il suo difensore ha detto che non è stata lei, allora chi è stato? Inoltre c’è un secondo procedimento penale aperto, sempre per stalking nei miei confronti, a carico di un’altra persona. Chi è? - ha proseguito - Voglio andare in fondo, è una cosa importante per me e per la mia famiglia".