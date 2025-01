Pronosticipremium.com - Zalewski al Marsiglia si complica: la Roma spara alto

Manca sempre meno al gong di questo calciomercato invernale, sessione in cui lasi è resa protagonista, non solo in ottica entrate, ma anche in uscite. Sono stati diversi gli addii durante questo mese, ma in realtà il direttore sportivo Ghisolfi sarebbe pronto a trovare una sistemazione altrove ad altri giocatori attualmente a disposizione nella rosa di Claudio Ranieri. Mario Hermoso, ad esempio, dovrebbe passare al Bayer Leverkusen già nelle prossime ore; così come dovrebbe dire addio a breve anche Shomurodov. Resta invece un grande punto interrogativo sul futuro di Nicola, terzino destro che ormai non rientra più nei piani di Claudio Ranieri, tanto da giustificare l’arrivo di Rensch nella Capitale.sarebbe ormai da diverso tempo nel mirino deldi De Zerbi, pronto a garantire più continuità al calciatore.